مقتل فتى على يد آخر بسبب ” لعبة شدة ” في دمشق

تناقلت شبكات إخبارية ووسائل إعلام موالية تفاصيل حادثة مقتل فتى في دمشق، بسبب خلاف خلال “لعبة شدة” (ورق اللعب – كوتشينة).

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الفتى حكم الشللي البالغ من العمر 16 عاماً، قتل في مطعم بمنطقة دمر، الأربعاء، وذكرت المصادر الموالية أن “الخلاف الذي حصل بين الشابين احتد كثيراً ما جعل القاتل يرفع سلاحاً نارياً قام بجلبه من سيارته، وأردى صديقه قتيلاً”.

وأشار أحد المواقع الإخبارية التابعة للنظام، أنه حاول التواصل مع الشرطة للحصول على مزيد من التفاصيل، إلا أن قسم شرطة دمر رفض الإدلاء بأي تصريح.

وفي رواية أخرى، ذكرت مصادر موالية أخرى، أن القتيل كان مدعواً لمنزل صديقه “عبد التقي”، وكان الأخير يلهو بالسلاح عندما ضغط على الزناد عن طريق الخطأ لتصيب الرصاصة صديقه.

وذكر الإعلام الموالي أن والدة القاتل فرت بابنها إلى لبنان، دون أن يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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