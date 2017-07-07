جريمة مروعة و غير مسبوقة .. رجلان يغتصبان امرأة سورية و يقتلانها مع رضيعها بوحشية في تركيا ( فيديو )

في حادثة مروعة، تعتبر من أقسى الجرائم المتعلقة بالسوريين في تركيا، تعرضت امرأة سورية حامل للاغتصاب، وقتلت مع طفلها الرضيع، بطريقة وحشية، في غابة بمدينة سكاريا.

وسائل إعلام تركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه عثر يوم أمس الخميس على جثة امرأة سورية حامل، تم تهشيم رأسها ورأس طفلها البالغ من العمر 10 أشهر، بعد أن تم اغتصابها في الغابة.

وأفاد الإعلام التركي بأن الشرطة ألقت القبض على الجناة، وتم التعريف عنهما بـ (ب . ك) و (ج . ك)، دون الإشارة إلى جنسياتهما، علماً أن وسائل الإعلام التركية غالباً ما تذكر جنسية المتورطين بالحوادث التي يتم نشر تفاصيلها، على اختلاف أنواعها.

ويبدو أن الحوادث الأخيرة والتوتر الذي حصل بين السوريين والأتراك في عدة مدن، دفع السلطات لعدم الإعلان عن جنسية الجناة.

ويعمل الجانيان في معمل للحوم الدجاج في المدينة، وكانا قد خرجا قبل أيام من عملهم المسائي، ثم قاما، بحسب ما ذكر الإعلام التركي، بخلع باب منزل السورية “أماني رحمن” باستخدام أداة حادة، ما دفعها لحمل طفلها والهرب به.

وأشارت التحقيقات، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن زوج الضحية يعمل في المكان ذاته، ولم يذكر الإعلام التركي أية معلومة أخرى متعلقة به.

ولحق الرجلان بالأم، وقاما بسحبها إلى غابة في منطقة “بيرليك”، واغتصابها، قبل أن يقتلاها ورضيعها عن طريق تهشيم رأسيهما بالحجارة.

واعترف المجرمان بفعلتهما، وسيتم تحويلهما للمحكمة قريباً، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية التي تناقلت الخبر على نحو واسع.

وذكرت بعض المصادر الإعلامية التركية أن المرأة كانت حاملاً بشهرها السابع، فيما قالت مصادر أخرى إنها كانت في يوم حملها الأخير، وكان من المقرر نقلها إلى المشفى في اليوم الذي قتلت فيه.

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16 thoughts on “جريمة مروعة و غير مسبوقة .. رجلان يغتصبان امرأة سورية و يقتلانها مع رضيعها بوحشية في تركيا ( فيديو )”

  1. من الواضح في مالا مجال فيه للشك أن هناك ايدي خفية تحاول ان توقع بين الشعب السوري و الشعب التركي، الهجمة الإعلامية على السوريين و تشويه صورتهم و إظهار و إبراز كل خطأ و كل شاردة و واردة و من الجهة الأخرى هذه الجريمة المروعة هدفها أولا انتقامي ثانيا تحريك مشاعر الحقد لدى السوريين و دفعهم نحو الانتقام و العنف، و إن استمر الحال على ما هو عليه سندخل في دوامة و نفق مظلم لا نهاية لهما، و نحن نعلم عقلية بعض الأتراك المتعصبة و العنيفة، يبحثون ان اي خطأ حتى ينتقموا، لا يجب أن نعطيهم فرصة ، هذه الجريمة تحتاج لرد حاسم لأن شرف كل مسلمة على وجه الأرض هو شرفنا، و ادعوا مرة اخرى لتشكيل مجلس لحماية السوريين و قضاياهم في تركيا يكون تابعا لوزارة الداخلية التركية لأن المجلس الوطني مشغول بجمع العملة و لم نسمع ولو تصريح واحد خلال التوتر الأخير و نسأل الله أن يصلح حال الجميع

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  2. اكيد المخابرات التركية وراء هالشي لتطفيش السوريين من تركيا و اجبارهم اما الى الهروب الى بلد آخر أو الرجوع لحضن النظام
    استثمار اردوغان في الثورة السورية انتهى ، و هلق وقت العودة لحضن ايران و النظام السوري

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    1. لو الحكومة التركية بدها تطفش السوريين خلال 24 ساعة طفشون
      بيمنعون من الشغل و بيمنعو تاجير السوريين بيوت
      الحكومة التركية محتضنة السوريين و عايشين بتركيا افضل ما كانو عايشين تحت ضل الاسد هيك غالبية السوريين عم يحكولي و انا عم فكر اهرب من عند النظام لتركيا

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  3. تفه على شرف هذا العالم المتوحش. يجب ان يفعل السوريين بالاخرين اضعاف ما يفعلونه هذه الوحوش بهم دون تردد او شفقة.هذه الوحوش تستحق القتل بنفس الطريقة دون رحمة وليذهب القانون الكاذب الى الجحيم.

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  5. كانوا عابيحكوا عا تصرفات من بعض السوريين ولكن بعض من الشعب التركي متخلف وندل وعنصرية اكتر من اليهود ولازم يفهم السوريين هدا ويكون يد واحدة ورجاء كن عكس السير عدم حذف يجب عاالاعلاميين السوريين ان يتصدوا للحملة العنصرية من بعض الاتراك ويكتبوا عاكل واحد عابيحكي عالسوريين بطريقة مغلوطة وخصوصا من السياسيين وفي كمان عارضة الازياء هم بيعرفوا انو عندهم جهل وندالة وعادات وتصرفات أبشع من السوريين

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  6. ايها السوريون عودوا الى رشدكم وفلا بارك الله في ثورتكم ولا في نظامكم ولا وجوازات السفر التي تحلمون بها وحريتكم الكاذبه،،حامل تغتصب وتقتل ،،لو كانت في بلاد الكفار كما تسمونهم لقامت الدنيا وما قعدت،،كل يوم حادثه اوسخ وأبشع،،وشعبكم تُمسح كرامته لدرجه تعوده على الذل ،،والآن يخرج عليك اخونجي اردوغاني يقول لك الأتراك اوونا وأصابع إيدك مش متل بعض وووو

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  8. هادا حبيبكم اردوغان!!! والله ما حد فهم هالمارق غير الملك سلمان الله يخليه ويحفظه
    الله يرحمها ويرحم ابنها
    حسبي الله ونعم الوكيل

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  9. رحمك الله يا أماني و باذن الله الجنة هي دارك مع طفلك الرضيع .
    بالنسبة لي لا أراها غريبة هذه الجرائم عن تاريخ الأتراك

    هم لم يذكروا الجنسية لأنه المجرم تركي .

    ممكن تكون فردية ولا تمثل الشعب التركي ولكن التاريخ

    الماضي لجرائم الدولة العثمانية في حق العرب لا يمكن

    طمسه و اغفاله و التاريخ الماضي العثمانيين حافل بالجرائم اذن ليس غريب على الأتراك.

    حسبي الله ونعم الوكيل على من كان سبب لشتات أهلنا في سورية العظيمة.

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    1. حاسس انو المخابرات مجيشة ابواق كتير و تصطاد الاخبار اصطياد لتوقع الفتن بتركيا انتو و العلوي كليتشدار اوغلو من نفس المزبلة جايين .

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    2. العثمانيين تاريخن اشرف من تاريخ ال سلول صديقي
      اقرا التاريخ ……. حكام الخليج الان في اسوء ايامهم و النهاية اقتربت على يد شعوبهم

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