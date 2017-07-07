صحيفة أردنية : مقتل طفل سوري ذبحاً بالسكين بعد الاعتداء عليه جنسياً في عمان

صحيفة أردنية : مقتل طفل سوري ذبحاً بالسكين بعد الاعتداء عليه جنسياً في عمان

قالت صحيفة الغد الأردنية، إن الأجهزة الأمنية عثرت اليوم الجمعة، على طفل سوري يبلغ من العمر 4 أعوام مقتولا داخل خربة في منطقة شارع الأردن سفح النزهة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تسمه، أن الأجهزة الأمنية تبلغت بوجود جثة طفل داخل خربة في منطقة شارع الأردن سفح النزهة قرب إشارات الصعيدي، ولدى وصولها عثرت عليه مضرجا بدمائه.

وأشار المصدر إلى أنه عثر على جرح قطعي كبير بواسطة سكين على رقبة الطفل.

وبين أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود شبهة اعتداء جنسي على الطفل وتم نقل جثته إلى الطب الشرعي لتحديد ذلك، فيما تم فتح تحقيق موسع في الجريمة لضبط الجاني.