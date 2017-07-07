فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه

فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه

فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه

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