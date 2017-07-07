فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه

فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المزيد من أخبار السوريين في لبنان ↓

 

لاجئ سوري تغتصب زوجته أمامه و يعتدى عليه بالسكين و لا يجد مستشفى يوافق على علاجهم

قناة MTV  اللبنانية : ” رؤوس حلاقي لبنان معرضة للجز من المقص السوري “

شاهد كيف تعامل لبنانيون مع طرد عائلة سورية من مطعم

لاجئ سوري في لبنان : ” اضطررت لدفن والدتي ليلاً في الخفاء

أهالي مجدل عنجر يحتجون على ” منافسة العمالة السورية ” لهم في سوق العمل

النشرة اللبنانية : ” 30 ألف مولود سوري سنوياً .. أغلبهم غير مسجلين وفق الأصول “

 

لبنان : عريف في الجيش اللبناني يطعن سورياً بالسكين و يخطف زوجته و يلفق له تهمة “إرهاب “

لبنان : مواطن لبناني يتعرض لضرب مبرح بتهمة أنه ” سوري “

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

1 thought on “فيديو : في بادرة إنسانية لا تقدر بثمن .. لبنانية تفتح قبر ابنها لتدفن طفلاً سورياً لم يجد أهله مكاناً لدفنه”

  1. دفنت العروبة و الاسلام في وطني , و اهلت اطنان التراب عليهما , و مضيت لا التفت الى شيء , سوى انسانيتي الجريحة على دروب اوربا الغريبة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.