لافروف : يجب العمل على دستور سوري جديد تحت إشراف الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي في ختام الاجتماع الذي جمعه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، الخميس، أنه يجب العمل على دستور سوري جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك مع لو دريان، إن الإرهاب الدولي هو العدو الأول والمشترك، مؤكدا ضرورة وضع كل الخلافات جانبا لمحاربته. وتابع أن موسكو مهتمة باستئناف الحوار مع باريس بصيغة “2 + 2”.

وأضاف لافروف أن روسيا وفرنسا قارنتا نهجهما في مسار المفاوضات السورية السورية في جنيف، قائلا: “قارنا نهجينا لاستئناف المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وإدارة مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في جنيف.. وهي المحادثات التي ستجمع ممثلين عن الحكومة السورية وجماعات المعارضة الرئيسية”.

وأكد لافروف خلال حديثه، أن موسكو طلبت من واشنطن تقديم توضيحات حول تصريحات وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، بشأن إمكانية إقامة مناطق حظر جوي مشتركة مع روسيا في سوريا، قائلا: “لقد أرسلنا طلبا حول ذلك، لكننا لم نحصل بعد على إجابة عن أي مناطق حظر جوي يدور الحديث، لأنه لم يتم بحثها سابقا”.

وقال لافروف للصحفيين: “لقد سلمنا مقترحاتنا حول اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي لتيلرسون وزملائه عندما زار موسكو في إبريل”. (RT)