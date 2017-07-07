لجودته العالية .. روسيا و ألمانيا الأكثر إستهلاكاً للكرز التركي

تحتل ألمانيا وروسيا المرتبتين الأولى والثانية بين الدول التي تستورد فاكهة الكرز التركي الذي يمتاز بجودته العالية ونكهته اللذيذة.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري أولوداغ بولاية بورصة غربي تركيا، فإن الكرز التركي تمكن من دخول أسواق 42 دولة خلال النصف الأول من العام الماضي 2016.

وبلغت كمية الصادرات في تلك الفترة 50 ألفا و630 طنا، جنت من خلالها تركيا مبلغ 137 مليونا و699 ألف دولار.

وخلال الفترة الممتدة من مطلع 2017 إلى نهاية حزيران/يونيو الماضي، تدنت الكمية المصدرة إلى الدول نفسها واستقرت عند 37 ألفا و754 طنا، بقيمة وصلت إلى 103 ملايين و392 ألف دولار.

وتأتي ألمانيا في قائمة البلدان العالمية التي تستورد الكرز التركي، حيث يستهلك الألمان ثلث الكرز التركي المصدر.

وبلغت الكمية المصدرة إلى ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، 13 ألفا و667 طنا، فيما استوردت روسيا 8 آلاف و476 طنا

ووصلت قيمة الكرز المصدر إلى هاتين الدولتين فقط 66 مليونا و144 ألف دولار.

واشترت ألمانيا الكيلو غرام الواحد من الكرز التركي بمبلغ 3.7 دولارات، فيما دفعت روسيا 1.6 دولار للكيلو الواحد.

وجاء العراق في المرتبة الثالثة بين البلدان المستوردة للكرز التركي، وذلك بشرائه 6 آلاف و758 طنا، وهولندا رابعة بألف و615 طنا، والنمسا خامسة بألف و597 طنا.

واستحوذت بلدان الاتحاد الأوروبي على 51 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا من الكرز خلال النصف الأول للعام الحال، وبلغ إجمالي عائدات تركيا من الكمية المصدرة إلى هذه البلدان 75 مليون دولار.

وفيما يخص صادرات تركيا من هذا المنتج إلى سوريا، فقد وصلت الكمية المصدرة خلال الفترة المذكورة من العام الحالي 162 طنا بقيمة 61 ألف دولار، وزادت نسبة التصدير إلى هذا البلد بنحو 54 بالمئة مقارنة بالكمية المصدرة إليه خلال النصف الأول من العام الماضي. (ANADOLU)