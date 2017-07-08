الاعتراف بـ 61 ٪ من الأشخاص المتقدمين كلاجئين في سويسرا و النرويج و ليختنشتاين و أيسلندا .. و السوريون في الصدارة

الاعتراف بـ 61 ٪ من الأشخاص المتقدمين كلاجئين في سويسرا و النرويج و ليختنشتاين و أيسلندا .. و السوريون في الصدارة

أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي، أن طلبات اللجوء في عام 2016 انخفضت بنسبة سبعة في المئة في النرويج وسويسرا وليختنشتاين وأيسلندا عن العام السابق.

كما تم الاعتراف بـ 61٪ من المتقدمين في المقام الأول.

وبحسب صحيفة دي فيلت الألمانية، فإن معظم طالبي اللجوء ما يزالون ينحدرون من سوريا (26٪)، يليهم الأفغان والعراقيين والباكستانيين والنيجيريين.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والنمسا في عام 2016 وافقت على معظم طالبي اللجوء المذكورين.

وأشار المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أن أعمار ثلث المرشحين هي أقل من 18 عاماً، وعموماً، قام العام الماضي نحو 65 ألف لاجئ قاصر بتقديم طلب اللجوء، معظمهم من أفغانستان.

وختمت الصحيفة بالقول إن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء يدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إجراءات اللجوء ويرسل خبراء إلى البلدان التي تحتاج للمساعدة في معالجة طلبات اللجوء مثل إيطاليا واليونان.