بنك مصري ينضم إلى رعاة نادي برشلونة

نجح نادي برشلونة الإسباني في تدعيم خزينته بموارد مالية اضافية بتوقيعه، عقد رعاية جديد مع أحد البنوك المصرية.

ونقلت صحيفة إيلاف عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنّ نادي برشلونة اتفق مع بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” على أن يكون عقد الرعاية لـمدة 3 مواسم، تنتهي صيف 2020، مع إمكانية التمديد لعامين اضافيين، إلى غاية 2022.

وأشارت ذات الصحيفة الكاتالونية إلى أن هذا التعاقد يعد خطوة جديدة من إدارة نادي برشلونة للتوسع عالمياً حيث ينص الاتفاق مع البنك المصري، على توفير بطاقات مميزة لعملاء البنك، والتمتع بمزايا أخرى مثل منح تذاكر لمباريات برشلونة، وبعض المنتجات الحصرية للنادي.

يُشار أنّ عقد نادي برشلونة مع خطوط الطيران القطرية، قد انتهى بانقضاء الموسم الماضي (2016-2017)، مع يجعل من البنك المصري، أول الرعاة العرب اللذين يرتبط اسمهم بالنادي الكتالوني، مع العلم أنّ شركة “راكوتن” اليابانية، باتت بداية من الموسم الجديد (2017-2018) الراعي الرسمي الأول للنادي.