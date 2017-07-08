تأهيل منزل أثري و تحويله لمركز تدريب للسوريات و التركيات في كيليس ( فيديو )

تأهيل منزل أثري و تحويله لمركز تدريب للسوريات و التركيات في كيليس ( فيديو )

افتتح يوم أمس الجمعة، مركز شهداء 15 تموز للتدريب المهني، في ولاية كليس، بغرض تقديم الخدمات للنساء والفتيات التركيات والسوريات القصّر في تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المركز تم افتتاحه من خلال عمل مشترك لكل من بلدية محافظة كلس، ومنظمة الهلال الأزرق الدولية.

ورممت بلدية المحافظة على مدار شهرين أحد المنازل القديمة الموجودة في المدينة، بغرض تقديم الخدمات التعليمية، وتنظيم الفعاليات الاجتماعية للنساء والقصّر التركيات والسوريات.

وسيقام في المركز دورات تعليمية للغات العربية، والتركية، والانكليزية، إضافة لدورات تعليم قراءة القرآن الكريم، ودورات الحاسوب، والعديد من الحرف الأخرى.

من جانبه، قال رئيس بلدية المحافظة، حسن كارا، خلال كلمته الافتتاحية: “من خلال هذا المركز سنتمكن من تعليم الحرف والكثير غيرها لأخوتنا وبناتنا التركيات والسوريات، وبذلك سنساعد بدمجهم مع بعضهم البعض من خلال قضائهم لساعات يومية في العديد من النشاطات”.

وأضاف: “المركز سيساعد في تعايش اللاجئين مع أهالي المدينة بسلام، سيذهبون يومياً مع بعضهم البعض إلى الدورات التدريبية وهذا سيساعدهم على الاندماج والتعرّف أكثر على بعضهم البعض”.