ترامب يؤكد أن لقاءه مع بوتين كان ” رائعاً ” و يشيد بجهد ميركل في تنظيم قمة العشرين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على جهودها في تنظيم قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.

وقال ترامب السبت في هامبورغ: “كنتي مدهشة وقمتي بجهد رائع. قيادتك لا تصدق على الإطلاق وملهمة للغاية”.

وأضاف ترامب أن ميركل أدت مهمة ممتازة رغم الإزعاج الذي تسبب فيه “بعض الأشخاص”، وذلك في إشارة منه على ما يبدو إلى الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة ضد قمة العشرين.

وشاركت ميركل وترامب مع زعماء آخرين في قمة العشرين في اجتماع مع البنك الدولي. وعرض القادة خلال الاجتماع تشكيل صندوق بلغ رأسماله حتى الآن 285 مليون يورو لدعم المرأة في الدول النامية. وشاركت في هذا الاجتماع ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب.

وبحسب بيانات ترامب، تساهم الولايات المتحدة في هذا الصندوق بنحو 50 مليون دولار.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس الامريكي السبت أن لقاءه للمرة الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين قبل يوم كان “رائعا”.

وقال ترامب في مستهل لقاء مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في اليوم الثاني والاخير من القمة التي تستضيفها مدينة هامبورغ في المانيا ان “اللقاء كان رائعا”.

وقالت واشنطن إن ترامب اتخذ موقفا هجوميا ازاء فلاديمير بوتين في ما يتعلق بقضية تدخل روسيا المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقدمت موسكو رواية مختلفة مؤكدة أن ترامب “قبل” نفي بوتين للأمر.

وتطرق الرئيسان إلى موضوعين آخرين شائكين هما أوكرانيا وسوريا حيث اتفق البلدان الجمعة على إعلان وقف لاطلاق النار ابتداء من الأحد في جنوب غرب سوريا. (AFP)

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1 thought on “ترامب يؤكد أن لقاءه مع بوتين كان ” رائعاً ” و يشيد بجهد ميركل في تنظيم قمة العشرين”

  1. كان لدينا مثل يقول ان فلانا (مثل سارق الجحاش شو ما باع كسبان) وهذا ينطبق حرفيا على ترامب وبوتين فهما قد اتفقا وتوافقا واقتسما ولم يدفعا شيئا من جيبهما
    فالاتفاق هو على الارض السورية والشعب السوري وليس لهما اي هم او حرص او قلق لا على سوريا ولا على شعبها ولا مستقبلها فلماذا لا يكون لقاءهما رائعا واكثر من رائع ايضا
    سؤال برسم (القائد الابدي) وهو عائلته وكل عصابته اين انتم مما يجري ؟

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