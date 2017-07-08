تطورات حادثة قتل السورية الحامل و طفلها في تركيا : غضب شعبي تركي و محاكمة سرية و تصريحات رسمية منددة ( صور )

تطورات حادثة قتل السورية الحامل و طفلها في تركيا : غضب شعبي تركي و محاكمة سرية و تصريحات رسمية منددة ( صور )

أمرت محكمة تركية، بحبس شخصين متهمين بقتل سيدة سورية حامل وطفلها، في ولاية صقاريا شمال غربي تركيا.

وعقب توقيف المتهمين “ب. ك” و”ج. ب” في إطار التحقيقات واستجوابهما، تمت إحالتهما إلى القصر العدلي، حيث أمرت المحكمة بسجنهما رهن المحاكمة.

واحتشدت جماهير غاضبة أمام القصر العدلي، لدى سماعها باحضار المتهمين، وحاول بعضهم اقتحام المبنى إلا أن الشرطة حالت دون ذلك.

في سياق متصل، قال والي صقاريا، عرفان بالقانلي أوغلو، إن هذه الحادثة لا علاقة لها بالتحريض ضد اللاجئين، وإنما هي جريمة اغتصاب وقتل وحشية وشنعاء.

وأبدى الوالي أسفه لوقوع مثل هذه الجريمة، وأكد بالقانلي أوغلو أن الفاعلين سيلقيان العقوبة الأشد التي يستحقانها.

وتجنب الإعلام التركي والسلطات التركية ذكر جنسية الجناة في البداية، إلا أنه تأكد كونهم أتراك لاحقاً.

وعلقت وزيرة الأسرة في تركيا، فاطمة بتول سايان كايا، على الحادثة بالقول: “لن نسمح بالتحريض ضد اللاجئين السوريين في تركيا، ومن يفعل ذلك لا يختلف عن النظام الوحشي في سوريا .. يجب إيقاع أقصى عقوبة ممكنة على المجرمين .. من قام بهذا الفعل لا يمكن أن يكون إنساناً”.

وذكرت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن محاكمة المجرمين ستتم بسرية تامة، لعدم تعرضهم أو ذويهم للخطر، خصوصاً بعد الاحتقان الذي حصل في المدينة وتظاهر الأتراك أمام القصر العدلي مطالبين بإيقاع أقسى العقوبات بحقهم.

وقال رئيس النيابة العامة في سكاريا، محمد أوزيل، إنه سيتابع القضية بحذر ودقة، مشيراً إلى أنه لا يصدق كيف يمكن لشخص أن يعتدي ويقتل بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن البشرية براء من هذا الفعل.