صحيفة تركية تكشف تفاصيل صادمة عن مشروع ” أمريكي – سعودي ” يقضي بنقل الائتلاف السوري إلى الرقة و بناء ” دولة مستقلة ” !

كشفت صحيفة تركية عن مساع وصفتها بـ “غير اللائقة” لنقل نشاط الائتلاف السوري المعارض لداخل الأراضي السورية، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، أول أمس الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الولايات المتحدة رصدت لهذا المشروع ميزانية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، محاولة بشكل جاهد، إقناع الأعضاء المهمين في الائتلاف للموافقة على مشروعها، إضافة لتهديد وابتزاز من يعارض هذا المشروع، ويرفضه بالكامل.

وصرح أحد أعضاء الائتلاف الوطني، رافضاً الكشف عن اسمه، أن الاستخبارات الأمريكية والسعودية، تسعى منذ فترة، جاهدة لنقل نشاط الائتلاف من مدينة اسطنبول التركية إلى الرقّة، داخل الأراضي السورية، قائلاً: “إنهم يستخدمون كل الطرق في سبيل تحقيق هذا المشروع”.

وأضاف المصدر بأن رئيس الائتلاف المعارض السابق “أحمد الجربا”، ومن خلال 3 اجتماعات متفرقة، في كل من الرياض ومصر، أشارَ إلى هذا المشروع ملمّحاً إلى أنّ مفاوضات الأستانة لن تعكس أية نتائج ناجحة.

وقال المصدر، بحسب الصحيفة، إن المشروع يضمن منح عرب المعارضة السورية كلاً من حمص، حلب، ديرالزور، الرقة، ودرعا، لبناء دولتهم المستقلة الخاصة بهم على هذه الأراضي.

كما تحدث المصدر بأنّ حالات الشقاق بين صفوف أعضاء الائتلاف كانت ولازالت موجودة، وأنّ عدد الأعضاء قد انخفض من 122 إلى 103.

وأكّد المصدر بحسب ما أفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة اشترطت شرطاً وحيداً على “عرب المعارضة”، وهو الاعتراف بكل من: “الحسكة، تل أبيض، منبج، القامشلي، رأس العين، الشيخ عيسى، عفرين، الدرباسية”، كأراض خاصة بوحدات الحماية الكردية.

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3 thoughts on “صحيفة تركية تكشف تفاصيل صادمة عن مشروع ” أمريكي – سعودي ” يقضي بنقل الائتلاف السوري إلى الرقة و بناء ” دولة مستقلة ” !”

  1. من تمكون لبواب السما! إذا كان هاد الكلام مظبوط فأهلاً بكم جميعاً في كردستان مستقلة و أحلى عرب جيران و أهلاً بكم كأخوة مسلمين و جمهورية سوريا العربية أو أي اسم بتختارو!!

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  2. قال تعالى “يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا “. أمريكا ، شأنها شأن أية دولة استعمارية، تتبع أسلوب الوعود الجوفاء مع من يتواصل معها و يصدق أكاذيبها . هذا الإئتلاف ، كان في يوم من الأيام محط الأنظار حتى أن شعبنا كانت له جمعة تحت عنوان “الإئتلاف يمثلني” ، و لكن أمريكا نفسها شلت قدرة الإئتلاف و مسخته بل و مسحت به الأرض حتى أصبحت غالبية شعب سوريا لا تثق به و لا تؤيده.
    هل يقبل أي عاقل بأن أمريكا تضمن منح العرب المسلمين “حلب و حمص” كأجزاء من دولة مستقلة ؟ هذا مع العلم أن أمريكا ، و من خلال خدمها الروس و الفرس، تعمل بكل قوة من أجل هزيمة ثورة شعب سوريا لأن أمريكا ترفض بقوة أي محاولة لأي شعب عربي من أجل التحرر من قبضة الأنظمة العميلة التي قامت بتنصيبها منذ سنوات طويلة.
    التاريخ مليء بأمثلة عن حكام و دويلات وعدها الإستعمار ، ثم نقض وعده معها و خرجت “صفر اليدين”.

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