فوز نجم سابق للفنون القتالية بانتخابات الرئاسة في منغوليا

أفادت بيانات صادرة عن اللجنة العامة للانتخابات في منغوليا، السبت، بأن نجم الفنون القتالية السابق ورجل الأعمال، خالتما باتولجا فاز بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت الانتخابات استفتاء على خطط التعافي الاقتصادي الحكومية والدور الذي تلعبه الصين الجارة الجنوبية لمنغوليا في البلد الحبيس الغني بالموارد الذي يشتهر بأنه مسقط رأس امبراطور المغول الشهير جنكيز خان.

وفاز باتولجا الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 50.6 بالمئة من الأصوات في ظل نسبة إقبال بلغت 60.9 بالمئة مما يعني تحقيقه الأغلبية المطلوبة للتفوق على خصمه رئيس البرلمان ميجومبو إنخبولد من حزب الشعب المنغولي الحاكم.

ولا يزال مسؤولو الانتخابات في انتظار الفرز النهائي لأصوات الناخبين في الخارج.

لكن خسارة إنخبولد محققة إذ يأتي في المركز التالي لباتولجا بنسبة 41.2 بالمئة من الأصوات لأن هناك قرابة مئة ألف بطاقة تصويت بيضاء احتجاجا على المرشحين.

وأجريت جولة الإعادة أمس الجمعة بعدما لم تسفر جولة في 26 يونيو حزيران عن فائز.

ويخشى بعض المستثمرين تولي باتولجا للرئاسة بسبب دعواته لتعزيز سيطرة الدولة على بعض المناجم وشكوكه حيال الصين أكبر شريك تجاري لمنغوليا.

واشتهر اسم باتولجا كمصارع منغولي. وتشمل أعماله فندقا ومتنزها ترفيهيا يستوحي شخصية جنكيز خان وشركات أغذية للمخبوزات واللحوم.

وتطبق منغوليا نظام الديمقراطية البرلمانية. ويدير رئيس الوزراء الحكومة لكن الرئيس يملك سلطة الاعتراض على القوانين وإجراء تعيينات قضائية. (REUTERS)