مسؤول في الـ PYD : أسسنا في شمال سوريا ” كردستان ذات الحكم الذاتي ” .. و موسكو لم تعرض علينا تسليم عفرين للنظام

مسؤول في الـ PYD : أسسنا في شمال سوريا ” كردستان ذات الحكم الذاتي ” .. و موسكو لم تعرض علينا تسليم عفرين للنظام

قالت قناة روسيا اليوم، إن مصدراً في قيادة قوات الدفاع الذاتي الكردية (YPG)، دحض ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وزعمت فيه بأن الجانب الروسي عرض على الأكراد تسليم عفرين لميليشيات بشار الأسد.

ونقلت القناة، أمس الجمعة، عن عبد السلام علي ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بموسكو، قوله إن هذه المعلومات غير صحيحة وموسكو لم تعرض مثل هذا الاقتراح.

وأشار إلى أن الحزب وجناحه العسكري أسسا في شمال سوريا “كردستان السورية ذات الحكم الذاتي” وتتمتع عفرين بأهمية استراتيجية في هذه المنطقة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير الدفاع التركي فكري إشق أن بلاده لا تستبعد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في عفرين إذا ما اعتبرت وجود الفصائل الكردية هناك بمثابة تهديد خطير لها.