وزير الخارجية اللبناني : إذا تركنا مليون و نصف المليون سوري في لبنان فإننا نريح النظام السوري بدلاً من تحميله مسؤوليتهم

وزير الخارجية اللبناني : إذا تركنا مليون و نصف المليون سوري في لبنان فإننا نريح النظام السوري بدلاً من تحميله مسؤوليتهم

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية للبنان اليوم مع سوريا (النظام)، لافتا الى “اننا ندفع للسوريين شهريا مقابل الكهرباء”.

وأشار باسيل في مقابلة مع برنامج كلام الناس على شاشة LBCI اللبنانية، الى ان عودة النازحين الى سوريا تتم “مع او بدون الحكومة السورية”، مؤكدا ان بامكان النازحين العودة الى سوريا بمفردهم.

ورأى وزير الخارجية ان كل مساعدة للنازح يجب ان تترافق مع دعم ومساعدة للدولة المضيفة.

وكشف باسيل ان عدد الولادات السورية في لبنان بلغ 111 ألفاً، وقال: “اذا تركنا مليون ونصف سوري في لبنان نريح النظام السوري عوض ان يتحمل النظام مسؤوليتهم”.