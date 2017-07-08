يلدريم : سنمنح الجنسية التركية لأصحاب الكفاءات من السوريين .. و سنرحل مرتكبي الجرائم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن تركيا ستمنح الجنسية للسوريين أصحاب الكفاءات بعد دراسة معمقة لملفاتهم وإنه سيتم ترحيل من ارتكب بعض الجرائم.

جاء ذلك في تصريح أمام الصحفيين، أول أمس الخميس، حيث أضاف يلدريم إنه يوجد بين اللاجئين السوريين في تركيا من يمتلك “كفاءات” عالية كالأكاديميين والعلماء والأطباء.

ولم يستبعد الوزير إمكانية ترحيل من تثبت إدانته من السوريين ببعض الجرائم الخطيرة.

وقال في هذا الخصوص: “من يتجاوز الحدود ويرتكب جريمة سيجد نفسه أمام القضاء وإن لزم الأمر فسيجد نفسه خارج الحدود”.

وتكلم يلدريم عن شروط منح الجنسية للأجانب في القانون التركي مؤكداً أن معايير الحصول عليها معايير عالية.

كما دعا رئيس الوزراء مواطنيه إلى تجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى التشكيك في كرم الضيافة التركية من استقبال اللاجئين أو من من المبالغة في نقل الأحداث. (SABAH)