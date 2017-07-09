ألمانيا تبدأ سحب قواتها من قاعدة جوية في تركيا

بدأت ألمانيا بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية يوم الأحد بعد إخفاق أنقرة وبرلين في التوصل إلى حل حول خلاف نشب بينهما إثر رفض تركيا السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة تلك القوات هناك.

ويمثل الانسحاب الألماني من قاعدة إنجيرليك خطوة أخرى في إطار الخلافات العديدة بين البلدين تتراوح بين حملة صارمة شنتها أنقرة على معارضيها في أعقاب محاولة انقلاب وتنظيم حملات دعائية سياسية تركية في ألمانيا.

وأقر البرلمان الألماني الشهر الماضي الانسحاب من القاعدة.

ومن المقرر أن تواصل الطائرات الألمانية المقاتلة العمل انطلاقا من إنجيرليك حتى نهاية يوليو/ تموز الجاري على الأقل في إطار مهمة لتوفير طائرات الاستطلاع لدعم عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.

وفي هذه الأثناء سيجري نقل العتاد الضروري إلى قاعدة جوية جديدة في الأردن من المقرر أن تتمركز فيها الطائرات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قوله إن طائرة ألمانية متخصصة في تزويد الطائرات بالوقود في الجو غادرت إنجيرليك إلى القاعدة الأردنية يوم الأحد.

وأكد مسؤول تركي ايضا بدء سحب القوات الألمانية وقال إن وزيرة الدفاع الألمانية كانت قد أبلغت نظيرها التركي بموعد الانسحاب عندما التقيا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وكانت تركيا رفضت السماح للنواب الألمان بزيارة القاعدة قائلة إنه يتعين على برلين أولا أن تحسن نهجها تجاه تركيا.

وسبق أن منعت ألمانيا ساسة أتراكا من تنظيم حملات على أراضيها دعما لاستفتاء بشأن منح إردوغان صلاحيات واسعة جديدة.

وردت أنقرة باتهام برلين بإتباع أساليب “تشبه الأساليب النازية” وبإشعال الخلاف مجددا بشأن إنجيرليك.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت إن الاجتماع الثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف عن “خلافات عميقة” بين الدولتين العضوين في حلف الأطلسي. (REUTERS)