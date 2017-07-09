جمال سليمان : هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموالين للنظام

جمال سليمان : هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموالين للنظام .. شاهد تصريحاته السابقة عن بشار الأسد ( فيديو )

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1 thought on “جمال سليمان : هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموالين للنظام”

  1. رجل عاقل ولا يستطيع احد ان يلومه انه يتكلم بمسؤولية …..السوريون السنة اخافوا الجميع وادى ذلك الى تعاطف كل السوريين الاخرين مع بشار ونظامه الارهابي لان المعارضة ايضا ارهابية

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