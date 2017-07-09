جمال سليمان : هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموالين للنظام
جمال سليمان : هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموالين للنظام .. شاهد تصريحاته السابقة عن بشار الأسد ( فيديو )
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