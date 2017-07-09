قائد ميليشات ” الدفاع الوطني ” النظامية في السويداء يسافر إلى إسبانيا و يعود منها نافياً شائعات انشقاقه !

قائد ميليشات ” الدفاع الوطني ” النظامية في السويداء يسافر إلى إسبانيا و يعود منها نافياً شائعات انشقاقه !

قالت مصادر إعلامية موالية، إن قائد ميليشيات الدفاع الوطني التابع لما يطلق عليه الموالون “الجيش العربي السوري”، في السويداء، رشيد سلوم، لم ينشق وإنه سافر إلى إسبانيا وعاد منها.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، الأشهر في تغطية أخبار المحافظة، على موقع فيسبوك، في الثاني من الشهر الجاري، أن سلوم كان غادر إلى إسبانيا كـ “زيارة عمل”، ثم عاد إلى عمله.

وأشارت الشبكة إلى أن “رشيد سلوم”، رجل أعمال مدني، ينحدر من قرية “بارك” بريف السويداء، وكان عين قائداً لمركز الدفاع الوطني مطلع العام 2015، خلفاً للعقيد “قاسم ملاك”.

وتظهر هذه الزيارة مدى سهولة تغلب نظام بشار الأسد على الحظر الغربي المفروض عليه، عبر استغلال أسماء مغمورة من مسؤوليه للوصول إلى أوروبا وتسيير أموره، أياً كانت.