محافظ بشار الأسد في ريف دمشق : ” مصالحة جيرود تتطلب سيطرة الجيش على خط الغاز “

قال محافظ بشار الأسد في ريف دمشق، علاء إبراهيم، إن “المفاوضات تجري بشكل مكثف مع المسلحين في مدينة جيرود والقرى المحيطة”، متوقعاً “توقيع اتفاق للمصالحة في وقت قريب جداً”.

وزعم المحافظ، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن “ضغوطاً يمارسها أهالي جيرود على المسلحين لدفعهم إلى قبول المصالحة، ولا خيار أمامهم سوى قبولها، والجيش العربي السوري جاهز لاستعادة المنطقة كما استعاد غيرها”.

وبين أن “لا شروط للدولة في المصالحة إلا عودة مؤسساتها وعودة الحياة إلى طبيعتها كما في جميع المناطق التي تجري فيها المصالحات، وأن اتفاق جيرود يشمل المدينة وجميع القرى المحيطة بها”.

وأضاف: “من يرغب من المسلحين في تسوية وضعه فأهلاً وسهلا به، أما الرافضون فسيتم ترحيلهم إلى إدلب، وشدد على مسألة سيطرة الجيش على خط الغاز في جيرود لما له من أهمية في تغذية الكهرباء لدمشق وريفها والمنطقة الجنوبية بأكملها”.