نتنياهو : سنمنع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا برمتها

نتنياهو : سنمنع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا برمتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع تويتر

↓ نتنياهو‏ : سترحب إسرائيل بوقف حقيقي لإطلاق النار بسوريا ولكن لا يجوز أن يؤدي هذا إلى تمركز الوجود العسكري لإيران ولأتباعها بسوريا عامة وبجنوبها خاصة

↓ نتنياهو‏ : سنواصل متابعتنا لمجريات الأحداث الدائرة وراء حدودنا، مع التمسك بكل إصرار وحزم بخطوطنا الحمراء في سوريا

↓ نتنياهو‏ : سنقوم بإحباط تعاظم حزب الله عبر الأراضي السورية وخاصةً تزوده بالأسلحة العالية الدقة ونمنع تمركز حزب الله ميدانيا بالقرب من حدودنا

↓ نتنياهو‏ : سنمنع تمركز قوات إيرانية قرب حدودنا وسنمنع أيضا تمركز التواجد العسكري الإيراني في سوريا برمتها