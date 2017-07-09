نتنياهو : سنمنع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا برمتها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع تويتر

↓ نتنياهو‏ : سترحب إسرائيل بوقف حقيقي لإطلاق النار بسوريا ولكن لا يجوز أن يؤدي هذا إلى تمركز الوجود العسكري لإيران ولأتباعها بسوريا عامة وبجنوبها خاصة

↓ نتنياهو‏ : سنواصل متابعتنا لمجريات الأحداث الدائرة وراء حدودنا، مع التمسك بكل إصرار وحزم بخطوطنا الحمراء في سوريا

↓ نتنياهو‏ : سنقوم بإحباط تعاظم حزب الله عبر الأراضي السورية وخاصةً تزوده بالأسلحة العالية الدقة ونمنع تمركز حزب الله ميدانيا بالقرب من حدودنا

↓ نتنياهو‏ : سنمنع تمركز قوات إيرانية قرب حدودنا وسنمنع أيضا تمركز التواجد العسكري الإيراني في سوريا برمتها

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2 thoughts on “نتنياهو : سنمنع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا برمتها”

  1. له يا زلمه يعني ظل حدى بيصدق إنكم لستم والايرانيين أعداء للعرب ومشروعكم مثل مشروعهم تدمير العرب. الخديعة بالكلام أصبحت مكشوفه وتدمير العرب بأحزاب مثل حزب الشيطان الحشد الشعبي … الخ. أليس هذا متسامح معه ومتفق عليه؟؟؟

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