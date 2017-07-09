نتنياهو : سنمنع أي تواجد عسكري إيراني في سوريا برمتها
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صفحته الرسمية باللغة العربية في موقع تويتر
↓ نتنياهو : سترحب إسرائيل بوقف حقيقي لإطلاق النار بسوريا ولكن لا يجوز أن يؤدي هذا إلى تمركز الوجود العسكري لإيران ولأتباعها بسوريا عامة وبجنوبها خاصة
↓ نتنياهو : سنواصل متابعتنا لمجريات الأحداث الدائرة وراء حدودنا، مع التمسك بكل إصرار وحزم بخطوطنا الحمراء في سوريا
↓ نتنياهو : سنقوم بإحباط تعاظم حزب الله عبر الأراضي السورية وخاصةً تزوده بالأسلحة العالية الدقة ونمنع تمركز حزب الله ميدانيا بالقرب من حدودنا
↓ نتنياهو : سنمنع تمركز قوات إيرانية قرب حدودنا وسنمنع أيضا تمركز التواجد العسكري الإيراني في سوريا برمتها