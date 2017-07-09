هل سيتزوج هذا المصري ابنة أغنى رجل في العالم ؟ ( فيديو )

منذ أن نشرت صحيفة “الباريزيان” الفرنسية أنباء عن قرب ارتباط جينفر غيتس ابنة #بيل_غيتس أغنى رجل في العالم بشاب مصري، خاصة بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات، وظهور الشاب المصري برفقة العائلة في البطولة الأخيرة لمسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت كارلو بموناكو والمصريون يبحثون عن سيرة هذا الشاب والتفاصيل الخاصة به.

صحيفة “الباريزيان” الفرنسية ذكرت أن قلب جنيفر غيتس مشغول بشاب عربي من مصر اسمه نائل نصار، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عنه.

وأشارت إلى أن ابنة بيل غيتس التي تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس مهتمة بهذا الشاب، الذي يبادلها الاهتمام ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي بل وبحضور والدها.

وبحسب الصحيفة الفرنسية تبلغ جنيفر من العمر 21 عامًا، ولاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية، مضيفة أن جنيفر ليست فتاة مدللة رغم أنها ابنة أغنى رجل في العالم.

المعلومات التي نشرتها قناة العربية، عن هذا الشاب تقول إنه يبلغ من العمر 26 عاما، ولد لأب وأم مصريين، وقضى طفولته في الكويت حيث كانت تعمل الأسرة هناك.

عشق الشاب المصري الفروسية، وشارك في عدة بطولات عالمية، خاصة بعد أن انتقلت الأسرة إلى كاليفورنيا عام 2009، ويدرس الإدارة والاقتصاد في جامعة ستامفورد في كاليفورنيا، إلى جانب ممارسة واحتراف الفروسية، ويجيد عدة لغات بطلاقة، منها الإنكليزية والفرنسية، فضلا عن العربية.

وفي فبراير الماضي، توج نصار بلقب كأس العالم لفروسية قفز الحواجز في أميركا جولة ويلينجتون بعد أن أنهى الشوط الرئيسي للبطولة بلا أخطاء قبل أن يحتل المركز الأول في شوط كسر التعادل بعد أن قطعه في 38.15 ثانية وبلا أخطاء أيضا.

عشق الفروسية جمع بين الشاب المصري وابنة غيتس، ووفقا لما تذكره الصحيفة الفرنسية فإنه ربما يعلن الحبيبان ارتباطهما قريبا.