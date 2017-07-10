صحيفة تكشف عن عدد السوريين الذين اقتربوا من الحصول على الجنسية التركية ( فيديو )

صحيفة تكشف عن عدد السوريين الذين اقتربوا من الحصول على الجنسية التركية ( فيديو )

قالت صحيفة تركية، إن الدراسة المتعلقة بحق حصول السوريين في تركيا (حوالي 3 مليون سوري)، على الجنسية التركية انتهت، واقترب مجلس الوزراء من توقيع قرار بخصوص منح 7 آلاف منهم الجنسية.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحكومة التركية أنهت الدراسة التي بدأتها منذ عامين ونصف بخصوص حق حصول السوريين على الجنسية التركية، وانتهت من تحضير القائمة الأولى منذ قرابة أسبوعين، لتطرحها لمجلس الوزراء الذي باتَ قريباً من توقيعها، وسيتم الإعلان عنها ما أن تنتهي جميع التواقيع المتعلقة بهذا القرار.

وكان مسؤولون حكوميون صرحوا في وقت سابق، أن هذه هي خطوة أولية لمنح حوالي 10 آلاف سوري للجنسية التركية، وقد يصل العدد لـ 30 ألفاً.

وقد تمت دراسة المشروع من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية والمديرية العامة للأمن، وتم التركيز على محاور ثلاثة، هي الأمن القومي والسلامة العامة والسجل الجنائي.

ووفقاً للاحصائيات التركية الرسمية، فإن عدد السوريين في تركيا اقترب من 3 مليون، ثلثين منهم من النساء والأطفال، و10% من الرقم الكلي يتواجدون في المخيمات.

وفقاً لدراسة وزارة الداخلية واحصائياتها الرسمية, فإنّ عدد اللاجئين السوريين في تركيا اقترب من 3 مليون, عدد النساء والأطفال يقترب من المليونين, و10% منهم موزعين على 26 مخيّم مختلف.

ونقلت الصحيفة عن النائبة التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض “جمزة إلجزدي”، أن عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية في السنوات السبع الأخيرة وصل إلى 216340، بينهم 12 ألف سوري.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حصل 409 أشخاص على الجنسية التركية.

ووفق القانون التركي، لا يستطيع السوري الحصول على الجنسية التركية إلا عبر الإقامة لمدة خمس سنوات (إقامة عمل) وهي إقامة مكلفة مادياً ولا يستطيع سوى قلة تحمل تكاليفها، أو عن طريق استثناءات تمنح لرياضيين أو فنانين أو علماء، ولا يمكن للاجئ السوري الحصول على الجنسية التركية مهما طالت مدة إقامته في البلاد، لأنها تندرج تحت مسمى “الحماية المؤقتة”.

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