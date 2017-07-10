برلمان بشار الأسد ينفي شائعة ” تغيير الهوية و سحب الجنسية “

نفى برلمان بشار الأسد الإشاعات التي انتشرت مؤخراً حول نية الحكومة تغيير واستبدال الهوية الشخصية للمواطنين السوريين ببطاقات هوية جديدة.

وكتب مجلس الشعب السوري على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب، ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلاً عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وانتشرت مؤخراً شائعة تقول إن النظام سيقوم بسحب الجنسية السورية من المواطنين الذين لا يقومون بتجديد بطاقات الهوية الشخصية بشكل شخصي في الداخل السوري بحلول العام 2018، واعتبرت هذه الإشاعة وقتها إنها قد تكون تمهيداً من قبله لخطوات رسمية لاحقة بهذا الصدد، وفق المصدر ذاته.