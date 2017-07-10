تركيا : شاب سوري يحاول الانتحار بالقفز من الطابق السابع .. و السبب ” إذن السفر ” ! ( فيديو )

تركيا : شاب سوري يحاول الانتحار بالقفز من الطابق السابع .. و السبب ” إذن السفر ” ! ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة الماضي (7/7)، أن شاباً سورياً حاول الانتحار في شانلي أورفا، بسبب تعذر حصوله على إذن سفر (زيارة) إلى سوريا.

وذكر الإعلام التركي، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوري فاروق أ (18 عاماً)، حاول الانتحار برمي نفسه من الطابق السابع لبناء قيد الإنشاء.

وتدخلت فرق الإسعاف والإطفائية واتخذت الإجراءات اللازمة تحسباً لقيامه بالقفز، قبل أن يتمكن شرطي يتحدث العربية من إقناعه بالنزول، بعد أن وعده بمساعدته بالحصول على “إذن سفر”.

وكان الشاب تقدم بطلب للسلطات للحصول على “إذن سفر”، لزيارة أهله وأقاربه في سوريا (الرقة)، إلا أنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى التهديد بالانتحار.

واقتيد الشاب بعد عدوله عن الانتحار إلى مركز الشرطة.