سوري يسعى للوصول إلى العالمية بالرسم ” ثلاثي الأبعاد ” ( صور )

سلطت وسائل إعلام موالية الضوء على شاب قالت إنه يتجه إلى العالمية برسوماته الاحترافية.

وانتشرت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورٌ ثلاثية الأبعاد، يرسمها الشاب السوري حسام قنديل، الذي “يطمح أن يصبح الفنان الأول عالمياً في هذا المجال”.

ويتحدر حسام، من قرية الكفر، في محافظة السويداء، ودرس في كلية الفنون الجميلة في دمشق، إلا أنه لم يتخرج منها، واختص منذ عامين في الرسم ثلاثي الأبعاد، قبل أن يقيم عدة معارض لأعماله الفنية في قريته.

ونقل عن حسام قوله: “من خلال متابعتي لأكثر من رسام عالمي، وأهمهم الإيطالي مارسيلو بارينغي، رائد هذا المجال على مستوى العالم، أحببت مايقدمه من تفاصيل وألوان من خلال أشياء بسيطة مستعملة في الحياة اليومية، ورغبت أن أخوض هذه التجربة، لأنها غريبة وجديدة”.

وأشار حسام إلى أن رسوماته أحدثت ردود فعل متباينة لدى الناس، حيث انقسموا بين من أثنى عليها، وبين من اعتبرها أعمال تصوير أو طباعة.

ويختار حسام مواضيع رسوماته من الأشياء المستعملة في الحياة اليومية، معتبراً أن هذه المواضع تحظى بحضور أكبر في المجتمع.