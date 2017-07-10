لافروف : الاتجاه الرئيسي في جنيف هو الإصلاح الدستوري و محاربة الإرهاب .. و سندعم الحكومة و المعارضة في محاربة الجماعات الإرهابية

لافروف : الاتجاه الرئيسي في جنيف هو الإصلاح الدستوري و محاربة الإرهاب .. و سندعم الحكومة و المعارضة في محاربة الجماعات الإرهابية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “دعم موسكو للمساعي الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وبدء التعاون بين الجيش السوري والمعارضة في الحرب ضد الإرهاب”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، الاثنين، إن موسكو ترحب بجهود منصات “موسكو” و”القاهرة” و”الرياض” للتوصل إلى مواقف موحدة خلال مفاوضات جنيف السلمية مع “الحكومة السورية”.

واستدل على أهمية تلك الجهود بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) على المشاركة في المشاورات الفنية التي أجراها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قبيل الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف (التي انطلقت الاثنين)، بجانب منصتي “موسكو” و”القاهرة”.

وذكر لافروف أن “الهيئة العليا للمفاوضات سبق أن اعتبرت العمل مع المعارضين الذين يمثلون منصتي موسكو والقاهرة أمراً لا يليق بها، ونرحب الآن بحماسة بالموقف الجديد”.

وتابع قائلاً: “يمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة في مقاربة الهيئة العليا حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي”.

وعبر عن أمله في أن يكون هذا التغيير ناتجا عن تأثير اللاعبين الخارجيين الذين يراهنون على منصة الرياض في تسوية الأزمة السورية.

وتابع لافروف أن هناك تحسنا “حتى ولو كان ضئيلا” في مواقف المشاركين في مفاوضات جنيف، وأوضح أن موسكو تعتبر أن الاتجاهين الرئيسيين للمفاوضات يجب أن يكونا الإصلاح الدستوري ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يجوز نسيان الموضوعين الآخرين من السلال الأربع التي حددها دي ميستورا (الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية).

كما عبر لافروف عن أمله في أن تساهم النجاحات المتعلقة بتهدئة الوضع في جنوب سوريا، والتغيرات النوعية التي تم تحقيقها في سياق مفاوضات أستانا من أجل إقامة المناطق الثلاث الأخرى لتخفيف التوتر، في زيادة فعالية محاربة الإرهاب.

وشدد قائلاً: “ستدعم روسيا بفضل وجودها العسكري وعن طريق قواتنا الجوية الفضائية، الجهود المشتركة للحكومة والمعارضة لمحاربة الجماعات الإرهابية”. (RT)