بعد غياب .. ” شبيح شهير ” لبشار الأسد و جيشه يعود بشتائم ومياه ولكمات خلال برنامج تلفزيوني لبناني ! (فيديو)

قالت صحيفة النهار اللبنانية، يوم أمس الأحد، إن الحلقة الأولى من برنامج تلفزيوني لبناني، شهدت عراكاً بين الضيفين.

وذكرت الصحيفة أن “الحلقة الأولى من برنامج بالمباشر الذي يقدمه الزميل رواد ضاهر على شاشة OTV، عراكاً ورمي بالماء وشتائم بين ضيفيه عضو مجلس الشعب السوري السابق الشيخ احمد شلاش، والشيخ بلال دقماق على خلفية الازمة السورية لم ينته الّا بتدخل فريق العمل للفصل بينهما”.

ويأتي ظهور شلاش التلفزيوني بعد غياب طويل عن الساحة، بعد أن كان أحد أشهر رموز التشبيح لبشار الأسد وجيشه عبر وسائل الإعلام المحلية واللبنانية الموالية للنظام.

واشتهر شلاش بتحليلاته الكوميدية وأكاذيبه المكشوفة، إلى جانب ألفاظه النابية وتصريحاته المثيرة للجدل.

وبعد الحلقة، انتشر مقطع مصور للشيخ دقماق شرح فيه ملابسات ما حصل بينه وبين شلاش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد أشهر تصريحات شلاش المثيرة للسخرية ↓