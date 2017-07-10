بعد أن أعجب المسؤولون بعملها و خبرتها .. عمدة واحدة من أبرز مدن ألمانيا ترحب بمهندسة سورية موظفة جديدة في إدارة الإنشاءات المدنية

بعد أن أعجب المسؤولون بعملها و خبرتها .. عمدة واحدة من أبرز مدن ألمانيا ترحب بمهندسة سورية موظفة جديدة في إدارة الإنشاءات المدنية

نجحت مهندسة سورية مجتهدة في الحصول على وظيفة في إدارة الإنشاءات في إحدى أبرز المدن الألمانية، في سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها.

وقال “راديو 912 – دورتموند” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مدينة دورتموند وظفت المهندسة السورية نور طالب، كمراقبة إنشاءات في إدارة الإنشاءات المدنية.

ونور، خريجة هندسة بيئية من جامعة حلب، سبق وأن عملت هناك مدة ٣ سنوات.

وتعرفت رئيسة إدارة الإنشاءات المدنية في البلدية، سيلفيا إيهليندال، على نور في إطار برنامج تابع للاتحاد الأوروبي لدمج اللاجئات في ألمانيا، حيث أعجبت بمستواها.

ولجأت نور إلى ألمانيا عام 2015، بعد عامين من الإقامة بمصر، واستطاعت إقناع إدارة المدينة بأحقيتها في العمل، بسبب لغتها الألمانية الجيدة، وتمكنها من التفاصيل التقنية في مجال إنشاء الطرق، على ما نقلت الإذاعة عن إدارة المدينة.

ونشرت الإذاعة صورة لرئيسة بلدية / عمدة مدينة دورتموند “بيرجيت بوردر”، وهي ترحب مع “إيهليندال”، بنور موظفة جديدة.