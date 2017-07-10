وزير الإعلام السعودي نيفي إيقاف ” مذيع الهامبورغر “

نفى وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد ما أُشيع عن إيقاف الإعلامي بالقناة السعودية الأولى محمد الذيابي الذي أخطأ في اسم المدينة الألمانية “هامبورغ ” التي استضافت قمة مجموعة العشرين، معلناً تضامنه معه.

وكان المذيع الذيابي قد أخطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورغ”، وقال بدلاً منها “هامبرغر”، كما أخطأ عند وصفها بأنها عاصمة ألمانيا، قبل أن يوضح أن الخطأ الذي وقع فيه كان لفظياً فقط.

وأوضح المذيع الذيابي أنه تجاهل التعديل في نفس النشرة تجنباً لمخالفة البروتوكول، ولتجنب تفسيرها بالخطأ من قِبل البعض.

وقال العواد، في بيان أمس: “ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي بسيط، وأتضامن معه، شاكراً جهوده”، مشددا أنه” لا صحة ما أشيع من معلومات عن إيقافه”.(DPA)