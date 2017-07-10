وفاة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بيانا مساء الأحد نعى فيه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة والذي توفي الأحد عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض في كندا.

وقال أبو الغيط على الموقع الرسمي للجامعة على الإنترنت “ببالغ الحزن والأسى وبالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (ننعي) السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام والذي وافته المنية صباح اليوم في كندا بعد صراع مع المرض مقدما عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد ولدولة الجزائر بلد الفقيد”.

ولد بن حلي في بلدية الخميس بولاية تلمسان الجزائرية عام 1940.

وتدرج بن حلي في عمله كمستشار للأمين العام للجامعة العربية ثم كأمين عام مساعد أثناء فترة تولي عصمت عبد المجيد رئاسة الجامعة وبعدها نائبا للأمين العام خلال تولي عمرو موسى.

كما شغل الراحل منصب سفير الجزائر في السودان.

كما نعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الراحل في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري اجري اتصالا هاتفيا بكل من وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل وأبو الغيط لتقديم العزاء في الراحل. (REUTERS)