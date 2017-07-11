ألمانيا : الشرطة تبحث عن شخصين متورطين باعتداء في مترو برلين ( صور )

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين مساء الإثنين أنها تلاحق، مستعينة بصور، رجلين يشتبه في علاقتهما باعتداء وحشي وقع في محطة لمترو الأنفاق في برلين قبل عدة أشهر.

ويُعْتَقَد أن الرجلين هاجما في يناير الماضي 3 رجال آخرين من 20 إلى 23 عاماً.

وذكرت الشرطة أن الرجلين الجاري البحث عنهما، ظهرا في صور لكاميرا المراقبة يرتديان سترتين داكنتين، ويشتبه في أنهما تعدياً بالضرب والركل على المجني عليهم فوق السلم المتحرك، كما قاما بخنق واحد من المجني عليهم الثلاثة، وقد أسفرت الجريمة عن وقوع إصابات طفيفة لاثنين من الضحايا.

وكان الجانيان قد لاذا بالفرار دون أن يتم كشفهما. (DPA)