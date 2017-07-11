الأردن : التايكوندو ملاذ اللاجئات السوريات للدفاع عن أنفسهن ( فيديو )

يحتضن مخيم اللاجئين في الأردن المعروف باسم المخيم الأزرق عددا كبيرا من الأطفال السوريين الذين يشاركون في تدريبات لرياضة التايكوندو.

وأطلقت المبادرة العام الماضي من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتتراوح أعمار الأطفال المشاركين ما بين سبعة أعوام وحتى 12 عاما.

زينب طفلة سورية تعيش في المخيم مع أمها وأختها بعد أن فررن من الحرب، وتعتبر زينب من المشاركات المتميزات في تدريبات التايكوندو، تقول:”أريد أن أصبح بطلة العالم في هذه الرياضة، أريد أن أصبح قادرة على الدفاع عن نفسي”.

ويعيش 35000 لاجئ سوري في هذا المخيم الذي يبعد مئات الكيلومترات عن عمان. (euronews)