الإمارات : العثور على جثة امرأة مقتولة قرب أسوار فيلا في دبي

اتهمت النيابة العامة في #دبي رجلا من الجنسية النيبالية بقتل امرأة من موطنه، بعد العثور عليها ميتة خارج فيلا في تلال #الإمارات بدبي، وقبضت الشرطة على المشتبه به من داخل الفيلا في منطقة البرشاء.

وكانت غرفة العمليات التابعة لشرطة دبي تلقت اتصالا من مواطن باكستاني ذكر فيه أنه عثر على جثة امرأة بالقرب من فيلا، وإثر توجه الشرطة للموقع عثرت على الجثة في الحديقة خارج الفيلا، وبينت التحقيقات أن المرأة التي قتلت كانت على علاقة بالرجل النيبالي، الذي يعمل عامل نظافة في الفيلا، وأقر المتهم بقتله المرأة لكنه قال إنه لم يتعمد ذلك.

وأوضح في اعترافاته، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، أنه في يوم الحادثة جاءت المرأة إلى الفيلا، حيث أمضيا وقتا كالمعتاد في غرفته الخاصة تشاركا فيه الغداء وممارسة الرذيلة قبل أن ينشب بينهما شجار إثر محاولته العودة إلى العمل فيما أصرت المجني عليها أن يبقى معها.

وقال المتهم، إن المجني عليها بدأت بالصراخ لتمنعه من الذهاب إلى العمل، فقام بإمساكها من عنقها بضع مرات قبل أن يحتجزها في الحمام ثم يعيدها لاحقا إلى غرفته، ويتوجه إلى عمله.

وأكد المتهم أنه فوجئ بعد عودته من العمل أن المرأة ماتت، مضيفا أنه لم يجد بدا من التخلص من الجثة، فأخذ سلما ورمى بجثتها خارج حدود الفيلا، وعثرت الشرطة على هاتف المرأة وأحذية لها ووشاحها في خزانة المتهم.