البنك الدولي يكشف عن قيمة و أنواع الخسائر المروعة التي تسببت بها ” الحرب ” في سوريا

البنك الدولي يكشف عن قيمة و أنواع الخسائر المروعة التي تسببت بها ” الحرب ” في سوريا

أفاد البنك الدولي الاثنين، بأن الحرب في سوريا تسببت في خسائر اقتصادية تتجاوز بمرات حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتسببت في تدمير أو إلحاق أضرار بنحو ثلث مساكن البلاد.

وأظهر تقرير للبنك أن نحو 538 ألف فرصة عمل فُقدت سنوياً في المتوسط خلال السنوات الخمس الأولى من الصراع، وأن معدلات البطالة في صفوف الشباب بلغت 78% .

وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، الذي يقدم منحاً وقروضاً للدول النامية، إن “الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”.

وأضاف في بيان صحافي أن الحرب تدمر المؤسسات والأنظمة التي تحتاجها المجتمعات للمضي قدما. فعلى سبيل المثال، طال الضرر أو الدمار نحو نصف المنشآت الطبية والتعليمية في البلاد.

وأشار إلى “إصلاحها سيكون تحديا أصعب من إعادة بناء البنية التحتية- وهو تحدٍّ سيتفاقم فقط إذا ما استمرت الحرب”.

وذكر التقرير أن استهداف المرافق الطبية عطَّل النظام الصحي، ما أدى إلى عودة ظهور أمراض مثل شلل الأطفال وتقديرات بأن عدد السوريين الذين يلقون حتفهم بسبب عدم توفر الرعاية الصحية أكبر من عدد من يلقون حتفهم كنتيجة مباشرة للقتال.

وأضاف التقرير أن النظام التعليمي تعطل هو الآخر نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت واستخدام المدارس كمنشآت عسكرية.

وذكر التقرير أن تقديرات البنك تشير إلى أن الحرب تسببت في خسارة للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 226 مليار دولار، ما يعادل أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2010 . وتم تحديد هذا الرقم بمقارنة الوضع الحالي بافتراض لما كانت ستؤول إليه الأوضاع إذا لم يندلع هذا الصراع. (DPA)