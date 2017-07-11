الجيش الحر يعلن إسقاط طائرة حربية للنظام و إعطاب مروحية أخرى في البادية السورية

أعلن فصيل من الجيش الحر عن إسقاط طائرة حربية للنظام، وإعطاب مروحية، في البادية السورية.

وقال جيش أسود الشرقية، إنه أسقط طائرة حربية للنظام بالقرب من منطقة أمم رمم شمال غرب محروثة، في البادية السورية، صباح الثلاثاء.

وذكر في تغريدة أخرى على حسابه الرسمي في تويتر أنه تم “إعطاب طائرة مروحية لعصابات الأسد واشتعال النار بها وانسحابها باتجاه مطار السين بريف دمشق”.

وكان مقاتلون معارضون يدعمهم الجيش الأمريكي في المنطقة، قالوا يوم أمس الاثنين، إن قوات النظام وميليشيا إيرانية، شنوا هجوماً على قرى بدوية، لإحكام قبضتهم على مساحة شاسعة من الصحراء تمتد حتى الحدود مع العراق.

وقال مقاتلو المعارضة إنهم تعرضوا لهجوم عند الفجر في منطقة صحراوية قليلة السكان تقع إلى الشرق من مدينة السويداء، التي تسيطر عليها قوات موالية للنظام السورية وتسكنها أغلبية من الأقلية الدرزية.

وشمل الهجوم الجوي والبري المدعوم بقوة جوية روسية ثماني قرى من تل أصفر وحتى تلول الشهيب، وهي مناطق انتزع الجيش السوري الحر المعارض السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية مارس آذار بعد أن تقهقر التنظيم المتشدد لإعادة ترتيب صفوفه على مسافة أبعد إلى الشمال.

وقال محمد عدنان وهو متحدث باسم جيش أحرار العشائر، وهي إحدى جماعات المعارضة المسلحة تتألف من مقاتلين من القبائل وتنشط في المنطقة الحدودية مع الأردن “هذا أكبر هجوم من قبل النظام وميليشياته الإيرانية على قرى ريف السويداء الشرقية. تم استخدام كافة أنواع الأسلحة طيران و مدفعية و صواريخ وهجوم بري في هجوم غير مسبوق”، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضاف “في السنوات اللي سيطرت فيها داعش على هذه المناطق لم يتم حدوث أي نوع من الاشتباك ولم يهجم النظام عليهم”.

وفي وقت لاحق قال عدنان إن الجيش تمكن من السيطرة على سبع قرى على الأقل، وجاء في بيان للجيش أنه استعاد السيطرة على عدة بلدات وقرى في ريف السويداء الشرقي.