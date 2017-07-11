بالفيديو .. النجم العراقي كاظم الساهر يهنئ العراقيين بتحرير الموصل

نشرت الصفحة الرسمية للمطرب العراقي #كاظم_الساهر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للساهر مهنئا الجيش العراقي وأهل بلده بتحرير مدينة #الموصل من تنظيم “داعش”.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت انتصار الجيش على تنظيم “داعش” في مدينة الموصل شمالي البلاد، وتحريرها بالكامل بعد اشتباكات ومحاولات بدأت يناير الماضي واستمرت خلال الأشهر الماضية.

ووجه الساهر خلال الفيديو الشكر للقوات المسلحة والجيش العراقي، والشهداء الذين دافعوا عن أرض الموصل، ووصف تحرير الموصل بأنها هدية، والشعب العراقي الذي تعاون على صنع هذا الانتصار الرائع واصفا “داعش” بـ “بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة”.