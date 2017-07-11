دي ميستورا : يجب أن تكون للأكراد كلمة في الدستور الجديد .. و أي اتفاق لعدم التصعيد يجب أن يتجنب تقسيم البلاد

دي ميستورا : يجب أن تكون للأكراد كلمة في الدستور الجديد .. و أي اتفاق لعدم التصعيد يجب أن يتجنب تقسيم البلاد

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز، أن مستقبل الدستور السوري هو أمر تبت فيه كل أطياف المجتمع السوري بمن فيهم الأكراد.

وأوضح دي ميستورا أن النقاشات الحالية تدور حول الجدول الزمني والعملي لوضع الدستور وليس عن مضمونه.

وقال دي ميستورا في لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: الأكراد جزء أساسي من المجتمع السوري، وبرأيي يجب أن تكون لديهم كلمة بما سيكون عليه الدستور في المستقبل، إن كان دستوراً جديداً أم إن كانت إصلاحات للدستور الحالي”.

وأضاف: “في الوقت الحالي تجري لدينا نقاشات حول جدول وعملية وضع الدستور الجديد وليس عن الدستور بحد ذاته”.

ومضى بقوله “عندما يحين الوقت سيكون من الصعب جداً تجاهل الصوت والرأي الكردي السوري”.

وأشار دي ميستورا إلى أنه “يمكن القول إنه حين يبدأ السوريون بمناقشة مستقبل دستورهم فيما بينهم، سيكون حينها واجباً شمل جميع أطياف الشعب السوري في النقاش”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن اتفاقات عدم التصعيد في القتال في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد ،لكن يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم.