شابة أمريكية تفوز بمبالغ ضخمة بـ ” اليانصيب ” .. مرتين خلال أسبوع واحد !

فازت شابة أمريكية باليانصيب مرتين خلال أسبوع واحد فقط.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير ، إن الشابة الأمريكية “روزا دومينغ”، حصلت على مبلغ 650 ألف دولار أمريكي خلال أسبوع واحد بسبب اليانصيب.

وربحت روزا في المرة الأولى مبلغاً قدره 550 ألف دولا أمريكي، بعد شرائها لورقة يانصيب بـ5 دولارات من إحدى محطات الوقود.

وعبرت الفتاة عن فرحها بما حصلت عليه وقالت “لقد كنت متوترة للغاية , أردت البكاء من شدة الفرح”.

وبعد عدة أيام عاودت روزا شراء ورقة يانصيب أخرى من محطة وقود ثانية، وتمكنت من خلالها من الفوز بمبلغ مئة ألف دولار.

وأكدت الشابة أنها ستقوم بشراء سيارتها المفضلة فور استلامها لجوائزها.