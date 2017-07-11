صحيفة : تنظيم داعش ينعي ألمانياً في صفوفه للمرة الأولى

أعلن تنظيم داعش الارهابي عن مقتل ألماني في صفوفه بمدينة الرقة.

وقالت صحيفة بيلد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قسم الدعاية التابع للتنظيم أفاد أول أمس الأحد في الساعة 07:30 بتوقيت أوروبا الوسطى أن الألماني الذي يحمل الاسم الحركي “أبو أسيد الألماني” قد قتل.

وبعد نشر الصورة تبين لصحيفة بيلد أنها تعود لشاب يدعى “سامي سولينجين”.

ولم يذكر التنظيم مزيداً من التفاصيل حول ظروف مقتل الشاب حيث لا يعرف ما إذا كان قد قتل في هجوم انتحاري أو جراء ضربة من ضربات التحالف الدولي.

ويعد “أبو أسيد” هي أول شاب ألماني يحصل على نعي رسمي من “داعش” بعد مقتله، بحسب بيلد.