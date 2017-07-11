نقيب أطباء بشار الاسد : فصلنا عشرات الأطباء المتعاملين مع ” المسلحين ” و المهاجرين بطرق غير شرعية

نقيب أطباء بشار الاسد : فصلنا عشرات الأطباء المتعاملين مع ” المسلحين ” و المهاجرين بطرق غير شرعية

أعلن نقيب أطباء بشار الأسد، عبد القادر حسن، عن “فصل نحو 150 طبيباً من النقابة نتيجة تعاملهم مع المسلحين ومخالفتهم للأنظمة والقوانين النقابية مشيراً إلى فصل أكثر من ألف طبيب هاجر بطرق غير نظامية ولم يسددوا رسوم النقابة”.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن حسن قوله، إن النقابة “مستعدة لإعادة أي طبيب كان يتعامل مع المسلحين بعد تسوية وضعه”، مضيفاً: إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء ولاسيما أن الكثير منهم بقي داخل البلاد رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

وأكد حسن أن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد بطرق نظامية بلغ 5 آلاف طبيب معظمهم يرغبون في إتمام دراساتهم العليا في الدول التي غادروا إليها من دون أن يحدد عدد الأطباء الذين غادروا بطرق غير نظامية.