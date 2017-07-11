هولندا : مدينة تطلب من السلطات أن تقوم باستقبال ” عائلات لاجئة ” فقط لا لاجئين شبان

هولندا : مدينة تطلب من السلطات أن تقوم باستقبال ” عائلات لاجئة ” فقط لا لاجئين شبان

طالبت بلدية مدينة أبلدورن، شرقي هولندا، باستقبال العائلات فقط من مجموعة خاصة من اللاجئين، عن طريق التعاون مع الجهاز المركزي لاستقبال طالبي اللجوء والمعروف بـ(COA).

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المجموعة تتألف من 15 شخصاً، إلا أن البلدية أوضحت أنها تريد استقبال العائلات فقط.

ويفرض استقبال طالبي اللجوء عبئاً ثقيلاً على المساكن الصغيرة والشقق خاصة، حيث قام الجهاز المركزي بتوزيع حاملي الإقامات بنسب على جميع أنحاء هولندا.

ويوجد عدد كبير من طالبي اللجوء الشباب القادمين بمفردهم، وهم يحتاجون لمساكن صغيرة كالشقق.

بدورها، استلمت البلدية طلباً من (COA)، يتعلق باستقبال مجموعة خاصة من اللاجئين في العام القادم، حيث تم اختيارهم من مخيمات اللاجئين، من قبل المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دون حاجتهم لاتباع إجراءات اللجوء المعتادة.

ويتوقع أن يكون هؤلاء اللاجئون ملاحقين بسبب ميولهم الجنسي، أو نساء “سبايا” هربن من داعش.