يورونيوز : شريط فيديو يظهر تنامي العنصرية في هولندا

أظهر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عملية دفع على درج أحد المساكن تعرضت له سائحة من جنوب افريقيا من قبل صاحب أحد البيوت في أمستردام بهولندا.

وقد قامت السائحة باستئجار المنزل عن طريق الإنترنت لكن يبدو أنّ صاحب البيت كان ينتظر أن تكون الزبونة بيضاء البشرة.

وقامت زانيلي موهولي، وهي مصورة من جنوب أفريقيا، بنشر شريط الفيديو على صفحتها على موقع إنستغرام مشيرة إلى أنّ ما تعرضت له عمل عنصري لكونها من أصول افريقية.

الشريط أثار غضبا كبيرا في أوساط المستخدمين الذين نددوا بما تعرضت له السائحة.

وقام صاحب البيت بدفع زانيلي موهولي من أعلى الدرج بعد أن رمى أغراضها، وقد تدحرجت بطريقة مأساوية إلى أسفل الدرج ما تسبب لها برضوض وكدمات وأصاب من شاهدوا الحادث بصدمة كبيرة.

وقد تمّ نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية حيث أعربت عن غضبها مما حدث لها وشددت على أنّه حادث عنصري ولا يمكن تفسيره أو تبريره. (euronews)