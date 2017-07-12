وكالة عن مصدر معارض : هذا ما طلبه الأردن من الفصائل المعارضة مقابل إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي !

وكالة عن مصدر معارض : هذا ما طلبه الأردن من الفصائل المعارضة مقابل إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي !

قال مصدر عسكري في الجنوب السوري لوكالة “آكي” الإيطالية، إن “مصادر أردنية بدأت تطلب من بعض الفصائل المسلحة أن توافق على رفع العلم السوري الرسمي (النظامي) في معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المجاورة له”.

ومقابل ذلك “لن يكون هناك تواجد لقوات النظام أو الميليشيات الإيرانية الداعمة لها في المعبر أو المنطقة الحرة”.

وستتم، بحسب المصدر ذاته، “إدارة المعبر والمنطقة الحرة عبر موظفين سوريين حياديين ترسلهم الحكومة، ويبقى أمن المعبر والحدود بيد قوات المعارضة السورية التي يوافق عليها الأردن”.

ويخشى السكان في المنطقة، بحسب الوكالة، “من أن يُسيطر النظام بشكل تدريجي والتفافي على المعبر الحدودي مع الأردن والمتوقف عن الخدمة حالياً بطلب أردني، لأن ذلك سيقطع كل شرايين الإمداد لفصائل المعارضة السورية، وسيمنح النظام السوري أفضلية عسكرية واستراتيجية وسياسية”.

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