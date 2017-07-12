السعودية تطبق برامج التربية البدنية بمدارس الفتيات العام القادم

أقرت وزارة التعليم في السعودية الثلاثاء البدء بتطبيق برامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم في خطوة طال انتظارها باتجاه الإصلاح الاجتماعي في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان إن تنفيذ برامج التربية البدنية في مدارس الفتيات سيتم “وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة”.

وقالت لينا المعينا عضو مجلس الشورى التي أسست أول فريق رياضي نسائي بالمملكة وهو فريق جدة يونايتد لكرة السلة إنه إعلان تاريخي.

كان مجلس الشورى وافق في عام 2014 على تطبيق برامج التربية البدنية للفتيات إلا أن القرار لم يطبق بسبب رفض رجال دين يقولون إنه “تشبه بالغرب”.

وفي وقت سابق من العام فتح المجلس باب إصدار تراخيص صالات رياضية للنساء.

وقالت المعينا إن الخدمات اللوجستية كانت دائما واحدة من التحديات بسبب عدم وجود منشآت رياضية في المدارس.

وعينت الحكومة الأميرة ريمه بنت بندر لتقود القسم النسائي في الهيئة العامة للرياضة.

وشاركت السعودية بلاعبتين من لاعبات ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في 2012 وأربع لاعبات في دورة 2016.

وتعاني السعودية من معدلات عالية للبدانة وهو ما يمثل عبئا على النظام الصحي. وتسعى رؤية المملكة 2030 الإصلاحية لعلاج الأمر من خلال تطبيق المزيد من الأنشطة الرياضية والهوايات. (REUTERS)