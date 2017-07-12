بالفيديو .. المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب تعلن انسحابها من لجنة برنامج ” ذا فويس “

تواردت أنباء عن انسحاب ومشاركة نجوم جدد في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس” بنسخته العربية والذي يعرض على شاشة MBC، حيث أعلنت النجمة المصرية #شيرين_عبد_الوهاب انسحابها رسمياً من البرنامج، من خلال لقاء تلفزيوني.

وبررت هذا الانسحاب بأنها لا تحب التكرار.

بينما كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب النجم العراقي #كاظم_الساهر أيضاً، ولم تعلق قناة “ام بي سي” على هذه الأنباء.

وأكدت القناة أنها ستصدر بياناً لاحقاً حول الموضوع.