بالفيديو .. المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب تعلن انسحابها من لجنة برنامج ” ذا فويس “

تواردت أنباء عن انسحاب ومشاركة نجوم جدد في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس” بنسخته العربية والذي يعرض على شاشة MBC، حيث أعلنت النجمة المصرية #شيرين_عبد_الوهاب انسحابها رسمياً من البرنامج، من خلال لقاء تلفزيوني.

وبررت هذا الانسحاب بأنها لا تحب التكرار.

بينما كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب النجم العراقي #كاظم_الساهر أيضاً، ولم تعلق قناة “ام بي سي” على هذه الأنباء.

وأكدت القناة أنها ستصدر بياناً لاحقاً حول الموضوع.

 

الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

1 thought on “بالفيديو .. المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب تعلن انسحابها من لجنة برنامج ” ذا فويس “”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.