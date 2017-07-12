جديد مفتي مصر السابق و عضو هيئة كبار علماء الأزهر : ” الأبراج ” حلال و لكن بشرط ! ( فيديو )

جديد مفتي مصر السابق و عضو هيئة كبار علماء الأزهر : ” الأبراج ” حلال و لكن بشرط ! ( فيديو )

نقلت وسائل إعلام مصرية عن “الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف”، أن الاطلاع على الأبراج والاهتمام بها “حلال بشرط أن تكون بغرض تتبع الصفات وليست نوعاً من التنجيم والضرب بالغيب”.

وأضاف “جمعة” خلال خطبة ألقاها في أحد الدروس الدينية، يوم الثلاثاء، أن صفات الأبراج ليست قطيةي، حيث أنه يمكن القول بأن مولود فصل الربيع طفل رقيق القلب، وهو ما يوازي برج الحمل الذي ينتهي عند 21 نيسان، لكن بالاطلاع على صفات برج “الحمل” نجدها سيئة، مخالفةً للواقع.

وتابع أن الاهتمام بالأبراج للحصول على هذا القدر من المعرفة مباح ولا مخالفة فيه، مؤكداً أن النبي نهى عن التنجيم، لأن هناك ظواهر كونية أخلت بالنظام الإدراكي، فأصبح إدراك المغيبات أمراً مستحيلاً على الإنسان.

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