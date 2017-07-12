حفل في قاعدة إنجيرليك التركية بمناسبة ” تقاعد الكلب جيري “

شهدت قاعدة إنجيرليك جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، تنظيم حفلٍ بمناسبة تقاعد الكلب “جيري” المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدوريات لحماية المعدات في القاعدة، بعد 7 سنوات من الخدمة.

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقاعدة التركية الواقعة بولاية أضنة، الكلب “جيري” المتخصص بالعثور على المتفجرات والقيام بدوريات لحماية المعدات في القاعدة، أنهى بنجاح فترة خدمته والتي استمرت 7 سنوات.

وأشار البيان إلى أن الكلب جيري أمضى سنواته السبع الماضية في خدمة قيادة الجناح الجوي الـ 39 في القوات الأميركية المتمركزة بقاعدة إنجيرليك.

وخلال الحفل الذي جرى تنظيمه بمناسبة تقاعد “جيري”، قال مدربه الرقيب أنخيل سانتياغو، إن جيري خدم سلاح الجو الأمريكي بكثير من الولاء والشرف.

وأضاف سانتياغو، أن جيري أسدى خدمات جليلة للجيش الأميركي منذ العام 2010، من خلال قيامه بمهامٍ كبيرة في سبيل حماية المعدات العسكرية الموجودة في إنجيرليك، والتي تقدّر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.

من جهته، قال الرقيب بريان كين، المالك الجديد لجيري، أنه سيفعل أي شيء من أجل تقديم بيئة مريحة للكلب الذي قدم خدمات كبيرة للقوات الأميركية. (ANADOLU)