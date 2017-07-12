طرطوس : الجرذان تملأ الشوراع و البعوض منتشر بكثرة .. و السكان يكتفون بـ ” الناموسيات ” !

انتشرت الحشرات والقوارض في أحياء مدينة طرطوس وقراها بشكل كبير، منذ بداية شهر الصيف، دون تدخل من النظام للحد من هذه الظاهرة.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن الجرذان تملأ شوارع المحافظة، والبعوض منتشر بكثرة، وسط عجز السكان عن معالجتها، سوى بالمطاردة ونصب “الناموسيات”، مع ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية.

ومما يزيد من سوء الأوضاع، انقطاع الكهرباء المتواصل، وعدم تحضير المبيدات الحشرية، ورشها في الأحياء، كما كانت عليه العادة سابقاً.

وقال المسؤول النظامي، محمد جري، عضو المكتب التنفيذي المختص، في مجلس محافظة طرطوس، إن المحافظة رفعت لوزارة الإدارة المحلية، مذكرة باحتياجات الوحدات الإدارية للمبيدات، لكن رغم مضي أكثر من ستة أشهر على رفع الاحتياجات، لم تصل إلى المحافظة أي كمية من أدوية الرشّ والمبيدات.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الإدارة المحلية، بحسب الصحيفة، إن الكميات المطلوبة باتت جاهزة في وزارة الصحة، وقد تم التعميم على المحافظات من أجل مراجعة الصحة واستلام الكميات المطلوبة.