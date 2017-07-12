موغيريني : الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية إعادة الحياة الطبيعية في سوريا

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في أوروبا، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد من الجهود المادية والدبلوماسية لدعم عملية إعادة الحياة الطبيعية في سوريا.

وقالت، موغيريني، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، يوم الثلاثاء 11 يوليو/تموز: ” بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لاستخدام كل الوسائل — السياسية والمالية والاقتصادية، من أجل بناء حياة سلمية في هذا البلد ودعم عودتها إلى الحياة الطبيعية”.

وأشارت اللمفوضة الأوروبية، إلى أنها ناقشت خلال المباحثات مع لافروف، إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في سوريا، مشيدة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية روسية للتهدئة في سوريا. (SPUTNIK)